Naila vor 41 Minuten

Kurioses

"Wo zur Hölle ist unser Schild": Ortsschild von Hölle verschwunden

In dem beschaulichen Ort "Hölle", ein Stadtteil von Naila in Oberfranken, kam es in den vergangen 24 Stunden zu einem wiederholen Diebstahl. Am Ortseingang fehlt nun das Ortsschild.