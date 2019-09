Das ging richtig schief: Beim Ausparken verursachte eine 79-jährige Rentnerin in Naila einen Schaden von 15.000 Euro. Laut Polizei hatte die Frau Gaspedal und Bremse verwechselt und dann aufgrund des des Schocks völlig falsch reagiert.

Der kuriose Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Albin-Klöber-Straße in Naila. Die 79-Jährige hatte quer zur Fahrbahn hin geparkt und wollte rückwärts ausparken. Als sie Querverkehr bemerkte und bremsen wollte, trat sie stattdessen auf das Gaspedal.

Zwei Kollisionen binnen Sekunden

Dank des Automatikgetriebes beschleunigte der Wagen sehr schnell und schoss vorwärts los - direkt gegen eine Böschung sowie eine Baumwurzel.