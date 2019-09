Naila: Dreiste Betrüger sammeln angeblich Geld für Behinderte und Taubstumme

Zwei betrügerische Bettlerinnen sammeln in Naila Geld: In Naila im Landkreis Hof waren am Mittwochvormittag (18. September 2019) zwei laut Polizei "betrügerische Bettler" unterwegs.

Zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren aus dem Landkreis Hagen sprachen am Eingang eines Supermarktes in der Dr.-Hans-Künzel-Straße gezielt Personen an. Sie zeigten den Personen einen Zettel, wonach sie angeblich für einen Landesverband für Behinderte und Taubstumme sammelten. Die beiden hatten bereits einen geringen Bargeldbetrag zusammen.

Betrügerische Bettler in Hof - Polizei sucht nach Zeugen

Außerdem parkte auf dem Gelände des Supermarkts ein Auto, in dem zwei Männer saßen, die laut Polizei zu den beiden Frauen gehörten.

In Selb wurde nur wenige Tage zuvor eine Frau von drei Bettlern bedrängt. Eine 59-Jährige kam ihr zur Hilfe, woraufhin auch sie belästigt und ihr Auto bespuckt wurde.

Die Polizei bittet nun Personen, die auf die Betrüger reingefallen sind, sich unter der Telefonnummer 09282-97904-0 bei der Polizei Naila zu melden.