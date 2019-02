Närrischer Nachmittag:

Helau an alle kleinen Faschingsfans! Am Sonntag, 24. Februar, ist es wieder soweit: Das Jugendzentrum ?Q? in der Hans-Böckler-Str. 4 lädt alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zur großen Faschingsparty ein. Das bunte Treiben mit viel Spaß und lustigen Spielen, einer Spielstraße und vielen Überraschungen beginnt um 14.30 Uhr und dauert bis etwa 17.30 Uhr. Einlass ist ab 14.00 Uhr. Für die gute Musik sorgt unser DJ. Im Verkauf gibt es günstige Speisen und Getränke. Bunte Verkleidungen sind unbedingt erwünscht, je lustiger und einfallsreicher ein Kostüm, umso besser. Der Eintritt kostet 1?.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof