Nächste Haltestelle ?Meinel?s Bas?

Rund um den Hofer Geopfad gibt es vielerlei Themen. Zum Austausch von Bildern, zu Gesprächsrunden und für Vorträge ist nun ein regelmäßiger Stammtisch eingerichtet worden. Erstmalig treffen sich alle Interessenten am 18. Oktober um 19 Uhr in der Absolventenstube der Meinel?s Bas. Die folgenden Stammtische finden jeweils am 3. Donnerstag eines Monats statt. Es ergeht herzliche Einladung an alle, die sich für das Thema Geologie begeistern und sich austauschen möchten.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof