Hof an der Saale vor 1 Stunde

Nikolausparty

Nächste Eisdisco in Hof am Freitag: Wie viel kostet der Eintritt und wann genau geht es los?

Am Hofer Eisteich geht es am Freitag (6.12.2019) wieder heiß her. Dann findet die zweite Eisdisco der Saison statt. Beim letzten Mal war der Andrang sehr groß.