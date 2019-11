Nach Verkehrschaos in Hof: Folgt jetzt die Erleichterung für die Autofahrer?

Stau und Baustellen: Viele Hofer sahen in den letzten Wochen Grund zur Beschwerde. Durch die Erneuerung der Ernst-Reuter-Straße kam es zu erheblichenEinschränkungen im Verkehr. Über die Wintermonate folgt jetzt aber Erleichterung, wie ein Sprecher des Staatlichen BauamtsBayreuth gegenüber inFranken.de erklärt.

Beschwerden auf Facebook: "Wie dumm konnte ich nur sein und fahre hier lang?"

Viele Facebook-User aus Hof beschweren sich in lokalen Gruppen über die Verkehrslage auf der B15 der letzten Wochen: "Wie lange ist diese Baustelle noch?" oder "Wie dumm konnte ich nur sein und fahre hier lang?"

Warten soll bald ein Ende haben: Besserung über die Wintermonate

Die gute Nachricht: Das Warten hat bald ein Ende. Über die Wintermonate werden Baustellen durch den möglichen Frost eingestellt. "Januar und Februar ist immer die Zeit mit den wenigsten Baustellen", erklärt ein Sprecher der Stadtwerke Hof. Die Bauarbeiten an der Fahrbahn Richtung Rehau sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. In Richtung Naila werden sich die Hofer im nächsten Jahr nochmal gedulden müssen: Aufgrund der Witterungsverhältnisse kann kann die Deckenerneuerung der Fahrbahn erst im Frühjahr 2020 durchgeführt werden.

Probleme bei Überquerung: Verkehrsführung ein letztes Mal geändert - über Winter freie Fahrt

Probleme bereitet vor allem die Überquerung der Ernst-Reuter-Straße. Diese ist an einigen Stellen durch die Baustelle nicht möglich. Am Montag (18. November) änderte sich die Verkehrsführung nochmals. Die Fahrbahn Richtung Rehau im Bereich von der Jahnstraße bis zum Wölbattendorfer Weg wurde wieder unter Verkehr genommen. Damit wurde die Sanierung der Richtungsfahrbahn Rehau rechtzeitig vor dem Winter abgeschlossen. Über die Wintermonate sollen alle vier Fahrbahnen der B15 wieder freigegeben werden. Davor müssen allerdings noch die zu erledigenden Restarbeiten, wie zum Beispiel Kanalarbeiten, sowie die Vorbereitungsarbeit für die Deckenerneuerung der Fahrbahn Richtung Naila im Frühjahr 2020 erledigt werden.