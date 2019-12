Nach Unfall ausgerastet: Völlig ausgerastet ist am Montagmittag (9. Dezember 2019) ein 37-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall auf der A72 bei Feilitzsch (Landkreis Hof). Das berichtet die Polizei.

Mann übersieht Autofahrerin beim Überholen

Der Autofahrer war mit seiner Frau und seinem Kleinkind in Richtung Westen unterwegs. Kurz nach der Saalensteiner Brücke scherte er zum Überholen aus. Dabei übersah er allerdings eine 83-jährige Frau aus dem Landkreis Hof, die sich mit ihrem Auto schon links neben ihm befand.

Deshalb kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von 10.500 Euro entstand. Die Ehefrau des Autofahrers verletzte sich leicht am Ellenbogen. Die beiden Unfallbeteiligten hielten am Standstreifen an.

Mann schreit Frau an und schubst sie auf Straße

Der Mann ging schreiend auf die Autofahrerin zu und beleidigte sie. Anschließend schubste er die Seniorin, sodass diese bei fließendem Verkehr rücklings auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn fiel. Unmittelbar darauf fiel der Mann auf die Dame. Nachdem er ihr wieder auf die Beine geholfen hatte, beruhigte sich die Situation. Die Frau wurde zur stationären Behandlung ins Klinikum Hof gebracht.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte erkennen, dass ein Lkw bremsen und ausweichen musste, als die beiden Unfallbeteiligten auf der Fahrbahn lagen. Deshalb wird sich der 37-jährige nicht nur wegen der Folgen des Verkehrsunfalles verantworten müssen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Hof wird nach derzeitigem Sachstand gegen ihn auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Verkehrspolizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefonnummer 09281 704803 zu melden.

