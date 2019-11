Hof an der Saale vor 1 Stunde

Körperverletzung

Streit in Oberfranken eskaliert: 26-Jähriger muss schwer verletzt ins Krankenhaus

In Münchberg sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Personen in Streit geraten. Die Kontrahenten schlugen dabei gegenseitig auf sich ein. Ein 26-Jähriger musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.