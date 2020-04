Als "lebensfrohe Frau, Mutter, Tante und Freundin" wird Petra aus Münchberg von ihrer Familie beschrieben. Bereits 2017 erkrankt die junge Mutter an Leukämie, eine Stammzellenspende rettete sie damals. Vor wenigen Wochen dann der Schock: Der Blutkrebs ist zurück!

Auch dieses Mal kann Petra nur eine Stammzellenspende das Leben retten. "Petra geht es aktuell nicht so gut", wie Clarissa Buche, Aktionsbetreuerin von der DKMS, inFranken.de berichtet. Sie liege im Krankenhaus. Seit 20. März läuft die Online-Registrierungsaktion der DKMS, durch die Petras Familie einen geeigneten Spender zu finden hofft.

Corona-Krise: Spenden ist auch jetzt möglich

Natürlich beeinflusst das Coronavirus auch die Arbeit der DKMS. Potenzielle Spender können sich allerdings über das Internet registrieren lassen. "Einfach ein Set bestellen, den Abstrich machen und an das Labor zurückschicken", erklärt Buche. Die eingesendeten Stäbchen werden zwei Wochen in Quarantäne gelagert. Man wolle die Mitarbeiter so schützen. Trotzdem sei Spenden immer noch möglich. "Schwierig, ja, aber möglich", sagt Buche.

So können sie Petra aus Münchberg helfen

Unter https://www.dkms.de/de/better-together/Petra besteht die Möglichkeit, sich über die Online-Registrierungsaktion für Petra das Registrierungsset zu bestellen. Grundsätzlich kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der bei guter Gesundheit ist, Stammzellenspender werden. Petra hofft, auf diesem Weg ihren persönlichen Lebensretter zu finden.

"Seit gestern sind noch einmal ein paar Set-Bestellungen dazu gekommen", sagt Buche am Dienstag. "Mittlerweile sind es über 100 Stück." Für sie sei es nur ein kleiner Erfolg. Je mehr Spender, desto eher kann Petras Leben gerettet werden.

Weitere Informationen zum Thema Stammzellenspende finden Sie hier.