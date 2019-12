Münchberg: Mutter ruft Polizei wegen Tochter um Hilfe: Am Samstagabend (7. Dezember 2019) rief eine verzweifelte Mutter gegen 19.30 Uhr die Polizei zu sich in die Wilhelmstraße in Münchberg (Landkreis Hof). Der Grund: Ihre 22-jährige Tochter hatte Alkohol und eine Kräutermischung konsumiert und daraufhin in der Wohnung randaliert. Das teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Pößneck Pößneck: Pubertierender Junge (14) verwüstet Wohnung - hilflose Mutter ruft Polizei Frau geht auf Polizisten los Als die Polizisten in der Wohnung eintrafen, verhielt sich die Tochter zunächst ruhig. Plötzlich jedoch kippte die Stimmung der jungen Frau. Sie wurde aggressiv und griff ohne Grund die beiden Polizisten an. Sie mussten die Frau zu Boden bringen und sie fesseln. Einen Beamten verletzte die Frau leicht, als sie gegen sein Knie trat. Zur Überwachung wurde die 22-Jährige in ein Krankenhaus nach Naila gebracht. Ein Alkoholtest ergab, dass sie etwa zwei Promille im Blut hatte. Sie erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"