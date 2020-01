Mannschaft betrauert Mitspieler auf Facebook

Auf Facebook trauern seine Mannschaftskollegen um ihren Mitspieler: "Wir alle sind auf das äußerste schwer geschockt", schreiben die Kickers aus Selb. Außerdem kündigten sie an, auf die Teilnahme an der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft am Sonntag (12. Januar 2020) sowie der Stadtmeisterschaft zu verzichten.