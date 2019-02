Münchberg/Hof: Schäferhunde greifen Kinder beim Spielen an - Vater greift ein

Schäferhunde haben in Münchberg im Kreis Hof am Donnerstag zwei spielende Kinder attackiert. Das bestätigte die Polizei Münchberg auf Nachfrage von inFranken.de. Auch der Vater der Kinder war beim Spielen vor Ort. Der Vater und zwei Kinder wurden verletzt.

Wieso die Hunde die spielenden Kinder attackiert hatten, ist noch völlig ungeklärt, erklärt ein Sprecher der Polizei Münchberg. Auch die Verletzungen der drei Familienmitglieder könne noch nicht abgeschätzt werden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Hunde wohnen im selben Haus

Die Hunde wohnen in dem Haus, in dem auch die Familie wohnt. Sie gehören allerdings einer anderen Mietpartei an, berichtet die Polizei Münchberg. Was mit den Schäferhunden geschieht müssten nun andere Ämter entscheiden, erläutert der Polizist auf Nachfrage von inFranken.de