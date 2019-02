Münchberg: Autos mit Messer zerkratzt, Sachbeschädigung in Kirche und mit Haftbefehl gesucht

Am Dienstagnachmittag gingen bei der Polizei in Münchberg mehrere Hinweise ein, dass eine dunkel gekleidete Person in der Nähe der Innenstadt umherlaufe und mit einem Messer geparkte Autos zerkratzen würde.

Messer im Jackenärmel

Bei der eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen auch anderer Dienststellen, konnte ein Verdächtiger in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Schon bei der Ansprache zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Das Messer hielt er zunächst in der rechten Hand im Jackenärmel verborgen.

Der mehrfachen Aufforderung stehen zu bleiben und das Messer wegzulegen, kam er nach Angaben der Polizei nicht nach. Auch durch den Einsatz des zuvor angedrohten Pfeffersprays zeigte er keinerlei Reaktion.

Polizei droht mit Schusswaffe

Erst durch die mündliche Androhung des Schusswaffengebrauches ließ die Person nach kurzer Überlegung sein Jagdmesser, welches er mittlerweile aus dem Jackenärmel gezogen hatte, auf den Boden fallen und konnte so widerstandslos festgenommen werden.

Bei der Person handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Insgesamt wurden von dem Täter 5 Fahrzeuge, mit einem Gesamtschaden von rund 14.200 Euro, beschädigt. Vor kurzer Zeit hatte vermutlich ein Neunjähriger rund 50 Autos mit einem Schaden von zirka 50.000 Euro zerkratzt.

Weitere Sachbeschädigung möglich

Der Mann kommt laut Polizei auch für eine Sachbeschädigung in einer Kirche in der Kulmbacher Straße in Frage. Dort wurde Inventar von rund 500 Euro beschädigt.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl und mehreren Aufenthaltsermittlungen zur Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde noch am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt Hof eingeliefert.