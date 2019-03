Müllablagerungen an Wertstoffinseln:

Die Wertstoffinseln in der Stadt Hof werden künftig verstärkt vom Ordnungsdienst der Stadt Hof überwacht und bei festgestellten Verfehlungen werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Das gibt die Stadt Hof bekannt. ?Das Abfallsystem in Deutschland - eines der besten der Welt - kann nur funktionieren, wenn jeder sich an die Regeln hält. Ein nachhaltiger und zukunftsweisender Umgang mit Wertstoffen und Abfällen muss im Sinne der Umwelt Anliegen jedes Einzelnen sein?, so Peter Hetz, Leiter des Hofer Ordnungsamtes. Zur Sammlung einzelner Wertstoffe sind über die Stadt Hof verteilt viele Wertstoff-Sammelinseln eingerichtet. Dort besteht für die Bürger die Möglichkeit, Verpackungen (Altglas, Metall und Leichtstoffe), teilweise Elektrokleingeräte bis hin zu Altkleidern in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern kostenlos zu entsorgen. Mischkunststoffe, die nicht Verpackung sind, können an den Wertstoffhöfen abgegeben werden, jedoch nicht an den Sammelinseln im Stadtgebiet. Stark verbreitet war zuletzt die Unsitte, ganze Wohnungseinrichtungen, Müll und Sonstiges einfach neben den Behältern abzustellen. Das behindert nicht nur die Entleerungen der Sammelbehälter und gibt ein äußerst unschönes Bild ab, sondern ist vor allem eine verbotene Abfallentsorgung, die mit Bußgeld geahndet werden kann. Zudem kommt für die Entsorgung der Steuerzahler auf, indem öffentliche Kassen belastet werden. Ausreden wie ?der Behälter war voll? oder ?das machen alle so? sind hier wenig hilfreich, sie zeugen nur von der Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit der Täter gegenüber der Allgemeinheit.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof