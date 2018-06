Mit dem Genussbotschafter unterwegs:

Unter dem Motto ?Suppenfee & Glasprinzessin? geht es am 18. Juli zu einem gemütlichen Tagesausflug in den Frankenwald. Zu einer ausgiebigen Verkostung und einem Eintopf mit Würstchen lädt die ?Wela-Suppen?-Fabrik in Ludwigstadt ein. Danach geht es weiter nach Lauscha: In der Farbglashütte erfährt man bei einer Erlebnisführung alles über die Herstellung von Farbglas und kann den Glasmachern bei Kaffee & Kuchen über die Schulter schauen.

Kosten der Fahrt: 58,00 Euro/Person

Abfahrt:

Rehau, Schützenhaus: 8.00 Uhr

Schwarzenbach/Saale, Rathaus: 8.20 Uhr

Oberkotzau, Raiffeisenbank: 8.40 Uhr

Hof, Bahnhof: 9.00 Uhr

Leistungen:

Busfahrt mit Komfort-Reisebus inkl. Reiseleitung

Besuch der Wela-Suppenwelt inkl. Verkostung und Mittagsimbiss

Besuch der Farbglashütte inkl. Führung, Kaffee und Kuchen

Sowie einigen Überraschungen.

Information und Anmeldung:

Genussbotschafter Wolfgang Pollnick

Tel. 09286/215605

w.pollnick@gmx.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof