Mann in Hof flippt aus: 38-Jähriger tritt Tür ein und legt sich auf Straße

38-Jähriger flippt in Hof aus

Er tritt Türe ein und greift Nachbarn an

38-Jähriger Mann rastet in Hof aus: Wie die Polizei berichtet, hielt am Dienstag (2. Juli 2019) ein 38-jähriger die Polizei in Atem. Bereits gegen 16 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, da der Mann den Schlüssel zu der Wohnung seiner Freundin nicht mehr fand und deshalb kurzerhand die Tür eintrat. In der Wohnung kam es zu weiteren Sachbeschädigungen.

38-Jähriger flippt aus: Auch mit dem Nachbarn fängt er Streit an

Kurze Zeit später geriet der 38-jährige mit seinem Nachbarn in Streit, in dessen Verlauf er diesen beleidigte. Der Nachbar revanchierte sich, indem er den 38-jährigen in den Schwitzkasten nahm und zu Boden brachte.

Mann legt sich quer auf Straße: Autos mussten ausweichen

Gegen 18 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Hof gemeldet, dass in der Ernst-Reuther-Straße eine Person mehrfach die Straße querte, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Person habe sich außerdem auf die Straße gelegt, weshalb die Fahrzeuge bremsen und ausweichen mussten.

Vor Ort konnte die Polizei wieder den 38-jährigen als Täter feststellen. Der Mann wurde in ein Bezirksklinikum eingewiesen und muss sich nun wegen einer Vielzahl begangener Straftaten verantworten. Auch gegen seinen Nachbarn wird strafrechtlich ermittelt.