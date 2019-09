Bad Steben vor 58 Minuten

Gefährlicher Eingriff

Radbolzen an gleich zwei Autos gelockert: Mann aus Oberfranken macht erschreckende Entdeckung

An gleich zwei Fahrzeugen eines Mannes aus Oberfranken wurden die Radbolzen gelockert. Während der Fahrt auf der Autobahn merkte er, dass etwas mit seinem Wagen nicht stimmte. Kurz daraufhin machte er an seinem Firmenwagen sowie später an seinem Privatauto eine erschreckende Entdeckung.