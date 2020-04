Lichtenberg vor 1 Stunde

Beleidigung

Traktorfahrer stört Feuerwehreinsatz in Oberfranken – und zeigt Einsatzkräften den Vogel

Ein Traktorfahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Oberfranken gestört. Er fuhr in den abgesperrten Bereich und zeigte dann den Feuerwehrleuten den Vogel.