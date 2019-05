Langenbach vor 1 Stunde

Straßenausbau

Oberfranken: Unbekannter bepflanzt tiefe Schlaglöcher in der Blumenstraße

Am Mittwochmorgen konnten sicherlich mehrere Bewohner in der Blumenstraße ihren Augen nicht trauen: Die tiefen, hässlichen Krater in der Straße waren mit Blumen bepflanzt. Was hat es damit auf sich?