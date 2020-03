Landkreis Hof: Wird Kristan von Waldenfels der jüngste Bürgermeister Bayerns?

In Lichtenberg im Landkreis Hof erhielt der erst 19-Jährige Kristan von Waldenfels (CSU) bei der Kommunalwahl am Sonntag, den 15. März 2020, die meisten Stimmen, wie der BR berichtete.

Er könnte vielleicht bald der jüngste Bürgermeister Bayerns sein, mit seinen erst 19 Jahren hat er es ganz knapp in die Stichwahl in gut zwei Wochen, am 29. März 2020, geschafft.

Hauchdünn vor SPD-Kandidat

Der 19-Jährige, der an der Uni Bayreuth Rechtswissenschaften studiert, erhielt 47,9 Prozent während sein direkter Konkurrent von der SPD, Jürgen Lindner, auf 46,7 Prozent kam.

Der bisherige Bürgermeister von Lichtenberg Holger Knüppel (CSU) ist Mitte Februar im Alter von 58 Jahren unerwartet verstorben. Er hatte aber zuvor bereits auf eine erneute Bürgermeister-Kandidatur verzichtet.