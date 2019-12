An Heiligabend (24. Dezember 2019) rief ein Zeuge die Polizei, weil er zwei Randalierer beim Beschädigen einer Eingangstür und eines Autos in Rehau beobachtete. Bei der anschließenden Kontrolle eskalierte die Situation. Das berichtet die Polizei.

Rehau: Täter reagieren äußerst aggressiv auf Polizisten

Gegen 16.15 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein. Die Streife, die ausrückte, traf vor Ort auf einen 19-Jährigen. Dieser beschimpfte die Polizisten und verhielt sich äußerst aggressiv. Deshalb brachten ihn die Beamten zu Boden, legten ihm Handschellen an und setzten ihn in ihr Dienstauto.

Der zweite Mann (27) konnte in der Nähe des Tatorts angehalten werden. Auch er verhielt sich laut Polizeimitteilung sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten. Nur unter Anwendung von Zwang konnte er in das Polizeiauto gebracht werden.