Zusammen mit seinen Mitgliedern hat das Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V. am Bayerischen Landesamt für Umwelt in Hof die Berufsinformationsveranstaltung "Energie und Was(s)erleben" durchgeführt.

Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten es in der Wasser-, Energie- und auch Umweltbranche in der Region gibt. Dazu wurde in einem zweiteiligen Programm zunächst über Vorträge auf die Thematik eingestimmt, welche durch die Netzwerkpartner SWW Wunsiedel GmbH (Wunsiedel i. F.), R & H Umwelt GmbH (Nürnberg), Hochschule Hof sowie LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG (Rehau) und Wilo SE (Hof) gehalten wurden.

Hierbei wurden Schülerinnen und Schüler des Johann-Christian-Reinhardt-Gymnasiums, des Schiller-Gymnasiums, der Berufsschule sowie der Fach- und Berufsoberschule zum einen mit wertvollen Tipps zum Thema Bewerbung versorgt und zum anderen darüber informiert, in welchen Bereichen die Unternehmen aktiv sind.

Im Anschluss konnten sich die Schülerinnen und Schüler bei der begleitenden Ausstellung direkt mit Firmenvertretern austauschen. Dabei informierten Willy Böhme GmbH & Co. KG (Rehau), Wilo SE, R & H Umwelt GmbH und die Stadt Hof über ihre jeweiligen Berufsangebote und welche Aufgaben einen dort erwarten. Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt als Gastgeber war mit einer Ausstellung zum Thema "Grundwasserschutz" dabei.

Steffen Magdeburg, Geschäftsführer des Kompetenznetzwerkes Wasser und Energie e.V. zeigt sich sehr zufrieden: "Unser Ziel mit der Veranstaltung war es, den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, welche ausbildungstechnischen und beruflichen Möglichkeiten es eigentlich in unserer Region in der Wasser- und Energiebranche gibt. Mit unseren Netzwerkpartnern ist dies definitiv gelungen und man konnte einmal mehr aufzeigen, dass einem in dieser Branche hier alle Türen und Tore offenstehen."

Im nächsten Jahr will der Verein dieses Veranstaltungsformat wieder durchführen und sogar auf zwei Tage ausweiten, damit auch Schulen außerhalb des Stadtgebietes Hof die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

Pressekontakt:

Steffen Magdeburg

Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V.

Klosterstraße 3, 95028 Hof

Tel.: 09281/815-1660

Email: steffen.magdeburg@wasser-energie.net



Im Foyer des Landesamtes für Umwelt konnten sich die Teilnehmer bei den ausstellenden Netzwerkpartnern zum Thema Ausbildung und Beruf informieren.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof