Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V. und Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.:

Die hochfränkische Wirtschaft ist breit aufgestellt, zahlreiche Unternehmen zählen zu den Weltmarktführern ihrer Branchen. Auch im Bereich Wasser und Energie gibt es viele Spezialisten und mit dem Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V. und der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. gibt es zwei Institutionen, die sich für die Vernetzung dieser Spezialisten engagieren und für die Profilierung des Standorts als Wasser- und Energiekompetenzregion einsetzen. Im Rahmen einer Förderung durch den Freistaat Bayern begann der Verein Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. 2016 mit der verstärkten Arbeit im Kompetenzfeld Wasser und Energie und der engen Zusammenarbeit mit dem Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V. Dabei wurden nicht nur wichtige Projekte aus der Wasser- und Umweltbranche bearbeitet, sondern im Zuge dessen auch zu einer Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region Hochfranken als Wasserkompetenzstandort beigetragen.

Diese Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionalinitiativen wird nun über die Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa) innerhalb von drei Jahren intensiviert und fortgeführt. Der thematische Schwerpunkt liegt auf den Teilbereichen der Wasser- und Energiewirtschaft. Damit ist eine noch effektivere Projektarbeit gewährleistet. Bearbeitet werden diese Themen durch den neuen Netzwerkmanager Wasser des Kompetenznetzwerkes Wasser und Energie e.V., Sebastian Dörner. Die Projektmanagerstelle ist angesiedelt beim Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V. im Rathaus der Stadt Hof, dem bayerischen Kompetenzstandort für Wasser seit 2010.

Zum Projekt

Um die Profilierung Hochfrankens als Wasser- und Energiekompetenzregion auch zukünftig stark vorantreiben zu können, wurden drei Handlungsfelder definiert: ?Weiterentwicklung der Forschungs- und Innovationskraft der Region im Bereich Wasser & Energie?, ?Nachwuchs & Fachkräfte für die Kompetenzregion Wasser & Energie? und ?Imageprofilierung und Vermarktung der regionalen Kompetenz Wasser & Energie?. Die über die Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa) kofinanzierte Stelle, ist bis zum 31.12.2021 ausgelegt. Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und Regionalmanagement Bayern. Projektträger ist der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.

Zur Person

Sebastian Dörner (30) lebt in der Gemeinde Berg im Landkreis Hof und absolvierte ein Bachelor- und Masterstudium der Geoökologie - Umweltnaturwissenschaft - an der Universität Bayreuth. 2016 in die Region gekommen, arbeitete er als Projektmanager bei der Regionalmarketingagentur Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. Erste Praxiserfahrungen sammelte er beim Regionalmanagement Stadt und Landkreis Bayreuth GbR, sowie im Klimaschutzmanagement Landkreis Nürnberger Land. Durch ehrenamtliches Engagement als Botschafter für foodsharing Hofer Land und privaten Unternehmungen im #freiraumfürmacher lernte er die Region Hochfranken kennen und schätzen.



v.l.: Christian Herpich (Vorstandsmitglied Wirtschaftsregion Hochfranken), Sabrina Kästner (Geschäftsführerin Wirtschaftsregion Hochfranken), Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Steffen Magdeburg und Sebastian Dörner (Kompetenznetzwerk Wasser und Energie e.V.)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof