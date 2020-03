Kommunalwahlen in Hof: Die ersten Ergebnisse finden Sie hier

Erste Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hof

CDU-Kandidat Fichtner liegt vorne

Kommunalwahlen in Hof: Seit Montagmorgen geben viele Wähler ihre Stimme ab

Wahlbeteiligung bei 49,0 Prozent

Hof wählt Oberbürgermeister

Alle Kandidaten von CSU, SPD, Grüne und Co. Im Überblick

Update 15.03.2020, 18:30 Uhr: Die ersten Ergebnisse aus Hof sind da (53 von 59 Bezirken):

Oberbürgermeisterwahl in Hof 2020: In ganz Bayern finden am heutigen Sonntag (15.03.2020) die Kommunalwahlen statt. Auch in Hof wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Für das Amt stehen sechs Kandidaten zur Wahl. Auch der aktuelle Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner von der CSU ist unter ihnen. Seit 2006 ist er Oberbürgermeister von Hof. Haben die anderen Kandidaten dieses Jahr eine Chance?

Das ist der aktuelle Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, CSU:

Name: Harald Fichtner

Geboren: 1965 in Hof

Verheiratet, ein Kind

Beruf: Rechtsanwalt und Partner

Seit 2006 Oberbürgermeister von Hof

Vorgestellt: Grüne-Kandidaten Elisabeth Scharfenberg:

Name: Elisabeth Scharfenberg

Geboren: 1963 in Rüsselsheim

Beruf: Sozialpädagogin

2005 – 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag (Sprecherin für Alten- & Pflegepolitik)

Die Kandidatin der Freien Wähler: Gudrun Bruhns

Name: Gudrun Bruhns

Geboren: 1958 in Moschendorf

Beruf: Bauingenieurin im Wasserwirtschaftsamt Hof

Seit 1996 im Stadtrat

Fraktionsvorsitzende seit 2010

SPD: Eva Döhla ist OB-Kandidatin:

Name: Eva Döhla

Geboren: 1972 in Würzburg

Beruf: Marketing Managerin/ Personalentwicklung (Diakonie Hochfranken)

SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat

Steckbrief des FDP-Kandidaten Peter Senf:

Name: Peter Senf

Geboren: 1969 in Hof

Beruf: Rechtsanwalt

Kreisvorsitzender FDP Hof-Stadt

Kandidat der Piratenpartei: Michael Böhm: