Kommunalwahl 2020 in Hof: Freie Aktive Bürger und FREIE WÄHLER arbeiten künftig zusammen

In der Hofer Kommunalpolitik entsteht ein neues Bündnis: Die Freien Aktiven Bürger und die FREIEN WÄHLER Hof werden in Zukunft zusammenarbeiten. Auch für die Wahl 2020 kündigen die beiden Organisationen einen gemeinsamen Listenplatz an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

FAB gehen Kooperation mit FW ein - behalten aber ihr Grundprinzip

Die Vorsitzenden Ralf Gruner (FAB) und Frank Stumpf (FW) unterzeichneten eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Beide Organisationen sind aktuell bereits im Hofer Stadtrat vertreten. Ziel der Kooperation sei es laut Stumpf, "die bürgerliche Mitte zu stärken und sich nicht innerhalb der vorhandenen Struktur der FREIEN WÄHLER gegenseitig Konkurrenz zu machen". Das Grundprinzip der FAB bleibe laut Gruner aber auch mit der Kooperation bestehen: "Die FAB sind keine Partei und bei uns kann und soll jeder seine Meinung sagen, solange sie sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt".

Hofer wünschen sich starke Mitte ohne Ideologie - Bündnis soll Sorgen und Nöte "sachpolitisch anpacken"

Hans Martin Grötsch, stellvertretender Landesvorsitzender der FREIEN WÄHLER Bayern, sicherte der Kooperation seine volle Unterstützung zu: "Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass sich die Hofer eine starke Mitte wünschen, transparent und frei von Ideologie. Mit der vereinbarten Kooperation können wir dies nun umsetzen und die drängenden Hofer Themen, Sorgen und Nöte sachpolitisch und bürgernah anpacken".