Kleinere Behinderungen

In der Alten Helmbrechtser Straße in Wölbattendorf wurde vor kurzem bei einer Routinespülung des Kanals ein Schaden entdeckt, der baulich behoben werden muss. Die Reparatur der Schadstelle übernimmt demnächst eine Baufirma. Da jedoch der genaue Ausführungstermin noch nicht feststeht, kann es an dieser Stelle in nächster Zeit zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof