Kinderparlament der Stadt Hof

Am 4. Juli 2018 wird in der Stadt Hof das Kinderparlament tagen. Die Veranstaltung bietet Kindern aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit, zu Wort zu kommen und ihre Anliegen vor Verantwortlichen der Stadt Hof (Oberbürgermeister, Bürgermeister, Verkehrspolizei Hof, Stadtwerke Hof) zu äußern.

Die Sitzung findet statt am

4. Juli 2018 um 10:00 Uhr im Rathaus, Großer Sitzungssaal.

Die Kinder setzen sich in diesem Rahmen aktiv mit den Möglichkeiten und Grenzen politischer Mitbestimmung auseinander. Das Kinderparlament richtet sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Hofer Grundschulen sowie die Kindertreffs in Jägersruh und Wölbattendorf. Die jeweiligen Schulen bzw. Kindertreffs werden im Kinderparlament durch Delegationen vertreten.

Die Lehrkräfte bzw. Erzieherinnen der Kindertreffs wurden vorab gebeten, mit den Schülerinnen und Schülern Fragen, Anliegen und Verbesserungsvorschläge an die Stadt Hof zu erarbeiten. Hierfür sind folgende Themenbereiche vorgegeben:

- Kinder und Verkehr

- Kinder und Schule

- Kinder und Flächen/Plätze zum Spielen

- Kinder und sonstige Anliegen

