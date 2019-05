Jugendpreis 2018:

Der Jugendpreis schreibt unter dem Motto ?Jugend aktiv für Hof? inzwischen bereits seit über 30 Jahren Geschichte. Die prämierten Leistungen reichten in der Vergangenheit vom sozialen und sportlichen bis zum kulturellen Bereich. Was sie alle aber gemeinsam haben ist, dass sie ohne das große ehrenamtliche Engagement tatkräftiger Bürgerinnen und Bürger nicht möglich gewesen wären.

Neben den Jugendlichen selbst sind es natürlich auch die vielen erwachsenen Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich unter anderem in den zahlreichen Vereinen und Verbänden einsetzen. Sie leisten einen unentbehrlichen Beitrag in der Jugendarbeit. Mit dem Jugendpreis soll ehrenamtliche Einsatzbereitschaft gestärkt und gleichermaßen zum Mitmachen ermuntert werden.

Der Jugendpreis der Stadt Hof ist mit 1.500 ? dotiert und wird gestaffelt an die Preisträger vergeben. Diese können damit wiederum künftige Projekte im Jugendbereich oder aber Anschaffungen und Aktivitäten zur Stärkung ihrer Arbeit finanzieren Für das Jahr 2018 wurden 8 Vorschläge und Eigenbewerbungen eingereicht. Von einer Jury wurden die folgenden Preisträger ausgewählt:

Mit dem ersten Preis ausgezeichnet, in Höhe von 600,00 ? wurde die

DSV Skischule im SV Hof

Bei Pflichtfortbildungen werden die Skilehrkräfte mit den neuesten Entwicklungen der Skitechnik und -methodik vertraut gemacht und die Teilnahme am DSV-Skischulkongress 2018 in Ischgl sicherte der Skischule die jährliche Weiterlizenzierung als offizielle DSV Skischule, die den hohen Qualitätsanforderungen des Deutschen Skiverbandes erfüllt. Im November 2017 wurde ferner das Zertifikat ?BSV Gesundheitsstützpunkt? verliehen. Damit werden ausschließlich Vereine geehrt, die ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche bereitstellen. Reinhard Lang bereitete als Headcoach in einem einwöchigen Training die alpine Skigruppe der Lebenshilfe Hof auf der Gerlosplatte in Österreich auf die Winterspiele 2019 der Special Olympics Bayern (SOBY) in Reit im Winkel vor. Die 17 Athleten des Ski alpin-&Snowboardteams kamen mit neun Goldmedaillen, neun Silbermedaillen, sieben Bronzemedaillen und neun Platzierungen nach Hof zurück.

Das Trainerteam war beim SOBY-Aktivtag, Roller Skating, der Special Olympics Deutschland in Bayern e.V. am 14. Juli 2017 auf der Grünen Au aktiv. Der ?Inklusive Aktionstag Roller Skating? soll für Neueinsteiger sowie bereits erfahrene Skater Möglichkeit zum Austausch und zur Bewegung bieten. Im Sommerferienprogramm werden regelmäßig Inlinekurse für Kinder und Jugendliche angeboten, die sich inzwischen zu einer großen Beliebtheit entwickelt haben. Seit knapp 25 Jahren werden Skikurse, abhängig von der Schneelage, im Skigebiet ?Großer Kornberg? an Mitglieder und Neumitglieder angeboten. Über 1000 begeisterte Kinder aus Hof und Umgebung haben Spaß und Freude zuverlässig bei der DSV-Skischule im SV Hof 1911 e.V. das Skifahren oder Snowboarden erlernt.

Mit dem zweiten Preis ausgezeichnet, in Höhe von 400,00 ? wurden die

Kindermoderatoren des Kinderfilmfestes

Die Kindermoderatoren sind seit vielen Jahren beim Kinderfilmfest ein fester Bestandteil. Ihre Aufgabe ist es, in den jeweiligen Kinosälen den Zuschauern die Filme vor der Vorstellung nahe zu bringen, mit Hinweisen zum Inhalt gegebenenfalls auch Hinweise zu Auszeichnungen des Streifens zu geben. Des Weiteren erklären sie den Abstimmungsmodus der Filmbewertung. Seit es die Kindermoderatoren gibt, haben schon Generationen dieser das Filmfest begleitet. Einige der früheren Kinder sind heute noch als Mitarbeiter, weiterhin ehrenamtlich, für das Kinderfilmfest tätig. Der Preis wird stellvertretend für alle ehemaligen und jetzigen Kindermoderatoren für nun fast 30 Jahre Unterstützung des Kinderfilmfestes verliehen.

Den dritten Preis teilen sich, in Höhe von je 250,00 ? die

Hof Starlets e.V.

Die Starlets Hof konnten in den letzten Jahren ständig Zuwachs verzeichnen. So hatten sie im Jahr 2015 gerade mal 15 Kinder im Team, 2016 waren es schon 30 Kinder und momentan haben sie über 50 Mitglieder. Ganze 80% der Jungen und Mädchen sind dabei unter 16 Jahre alt. Der Sport der Cheerleader erfährt in Bayern immer größeren Zuspruch. So konnten sie bereits bei einigen Meisterschaften starten, wobei in den letzten Jahren diese Meisterschaften auch in Hof ausgetragen wurden.

Es liegt ihnen sehr daran, den Kindern und Jugendlichen einen Raum zu schaffen, in dem sie auf sportliche Art Gemeinschaft und Spaß kennenlernen und auch Erfolge feiern können.

und der

TTC 1990 Hof

Obwohl viele andere Vereine und Verbände mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben, kann sich der TTC 1990 Hof derzeit darüber nicht beklagen. Der Verein zählt derzeit 130 Mitglieder, von denen 78 in Teams aktiv spielen. Die Jugendabteilung verzeichnet derzeit 33 Kinder und junge Erwachsene ? Tendenz steigend! Damit wirkt der Verein dem vermeintlichen Trend der Überalterung deutlich entgegen. Laut dem jungen Vorsitzenden Philipp Stöckert, selbst erst 21 Jahre alt, ist das Erfolgsrezept klar: Mitbestimmung und Einbeziehung insbesondere junger Menschen in das Vereinsleben.

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner dankte allen Preisträgern im Namen des gesamten Stadtrates für ihren Einsatz. Auch allen anderen Bewerbern, die keine Auszeichnung bekamen, sprach er seinen Dank aus: ? Auch ihr Engagement verdient höchste Anerkennung und ich möchte sie alle ermuntern, auch in Zukunft weiterhin aktiv für Hof tätig zu sein.?

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof