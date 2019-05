Jubilare und Ruheständler:

?Die Mitarbeiter sind das Kapital eines jeden Unternehmens?, eröffnete Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner die kleine Feierstunde. Zwei Mal im Jahr werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt, die 10, 25 oder 40 Jahre für die Stadt Hof arbeiten. Dazu kommen auch immer die kürzlich aus dem Dienst ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen.

Besonders diejenigen, die vor 25 Jahren dazugekommen seien, hätten damit in einem ganz besonderen Jahr ihren Dienst aufgenommen: Die Landesgartenschau fand in Hof statt, das Theater sei neu gebaut worden und die Hochschule in Hof angesiedelt. Drei Projekte, die sich bis heute auf die Stadtentwicklung auswirkten, fasste Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner die Ereignisse zusammen. Gemeinsam mit dem Personalratsvorsitzenden Heiko Pudel und Verwaltungsdirektor Leo Reichel danke er allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren täglichen Einsatz.



v.l.:Max Edelmann, Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Manfred Tröger, Walter Popp, Margit Krügel, Thomas Funke, Werner Roland, Heinz Ordnung, Isabell Schindler, Klaus Ehrenberg, Hans-Jürgen Dietel, Gertraud Henard, Rainer Herrmann, Gerhard Langheinrich, Alexander Rüger, Reinhard Müller, Personalratsvorsitzender Heiko Pudel, Karl Hofmann, Verwaltungsdirektor Leo Reichel, Norbert Mücke, Monika Schmidbauer, Alfred Reuther, Stephan Pröbster, Silvia Pilorz, Günter Wolfrum, Alexandra Küspert, Nadja Hummeltenberg, Erwin Kolb, Franziska Riedl, Sonja Hager, Monika Brettmann

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof