Intendanz am Hofer Theater:

Seit 2012 ist Reinhardt Friese Intendant des Hofer Theaters, bis mindestens 2024 wird er es auch bleiben. Mit Beschluss des Hofer Stadtrates vom 29. April 2019 wird sein Vertrag um eine vierte Periode und somit weitere drei Jahre verlängert. Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Reinhardt Friese unterzeichneten nun den entsprechenden Vertrag.

?Ich bedanke mich auch im Namen der Mitarbeiter ganz herzlich. Die Unterstützung, die das Theater in Hof parteiübergreifend und quer durch die Gesellschaft erfährt, ist einfach beispiellos?, so Friese. Dies sei vor allem für die Planungen wichtig, da man sich so auch einmal etwas trauen könne. Besonders freue ihn, dass sein Haus überregional sehr im Fokus stehe. ?Das ist auch eine sehr positive Werbung für die Stadt und wir können so etwas zurückgeben für die Unterstützung, die wir erfahren.? Für die Zeit bis 2024 hat sich Reinhardt Friese bereits einiges vorgenommen. Im Fokus steht zum einen die Spielzeit 2020/21, die aufgrund der Sanierung des Theaters in einer Interims-Spielstätte stattfinden wird. ?Es freut mich, dass ich nun auch die Möglichkeit habe, den Rückumzug zu begleiten.? Des Weiteren wird ein Fokus auf der vierten Sparte, dem Kinder- und Jugendtheater, liegen. Diese soll kontinuierlich weiterentwickelt werden. Alleine in der letzten Spielzeit erreichte das Theater Hof mit seinen Inszenierungen etwa 14.000 Kinder und Jugendliche. Insgesamt wurden in allen Sparten 345 Vorstellungen gegeben.

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner wünschte Friese für die neue Amtszeit alles Gute. ?Ich freue mich, dass Sie uns weiter treu bleiben und dass wir frühzeitig Klarheit für unser Theater haben.? Die zweifelsfreie und gremienübergreifende Vertragsverlängerung sei ein schönes Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung. Reinhardt Friese versicherte: ?Ich kann versprechen, dass in unsere Arbeit keine Routine kommen wird. Wir sind noch lange nicht fertig!?



v.l.: Kulturamtsleiter Peter Nürmberger, Intendant Reinhardt Friese, Florian Lühnsdorf (Kaufmännisch-Technischer Geschäftsführer Theater Hof), Verwaltungsdirektor Leo Reichel, Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof