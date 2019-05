Indischer Generalkonsul besucht Stadt Hof:

Der indische Generalkonsul für Bayern und Baden-Württemberg, Sugandh Rajaram besuchte am 23. und 24. Mai 2019 die Stadt Hof. Nach einem Besuch der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hof, an der 150 seiner Landsleute studieren, traf der Diplomat am Freitag im Hofer Rathaus ein. Dort trug er sich in Anwesenheit von Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner und Hochschul-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann ins Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend folgte ein Erfahrungsaustausch im Amtszimmer des Oberbürgermeisters, bei der es insbesondere auch um die Verbindungen hiesiger Unternehmen nach Indien sowie um die für Indien nützlichen Kompetenzen heimischer Betriebe ging. Danach schloss sich eine Führung durch das Historische Rathaus an. Auch den Rathausturm bestieg der Gast aus Asien, um von dort einen Blick über die Stadt zu werfen. Indien ist aktuell die größte Demokratie der Welt, knapp 20000 Inder oder Personen indischer Herkunft leben derzeit in Bayern.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof