In Hof fuhr am Mittwochabend (15.04.2020) ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen ziellos durch die Innenstadt. Der junge Mann hatte außerdem noch zwei Mitfahrer an Bord - und verstieß damit gegen die Ausgangsbeschränkungen, berichtet die Polizei.

Demnach fuhr der 18-Jährige gegen 21.45 Uhr in der Zeppelinstraße los. Ohne Licht und mit viel zu schneller Geschwindigkeit überquerte er die Parsevalstraße und Richard-Wagner-Straße und missachtete dabei sämtliche Vorfahrtsregeln. Schließlich hielt ihn eine Polizeistreife an und führte eine Kontrolle durch. Im Wagen befanden sich noch ein 19-Jähriger und eine 20-jährige Mitfahrerin.

Zu dritt im Auto trotz Ausgangsbeschränkung - Fahrer zusätzlich unter Drogeneinfluss

Der 18-jährige Fahrer gab zu, in der letzten Zeit vermehrt Marihuana zu sich genommen zu haben. Die Polizisten ordneten eine Blutabnahme an und nahmen dem jungen Mann sofort den Führerschein ab.

Die Drei gaben an, schonen den ganzen Tag und Abend ziellos durch die Stadt gefahren zu sein. Auf den jungen Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer zu. Alle drei erwartet außerdem ein Bußgeld, da sie gegen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben.

Am Ostersonntag hat sich im Kreis Hof indes ein Quad-Unfall mit tödlichen Folgen ereignet. Ein 23-Jähriger kam ums Leben. Entdeckt worden ist die Leiche allerdings erst am Ostermontag.