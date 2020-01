Hofer Wochenmarkt: Deshalb müssen die Stände umziehen

Ab dem 11. Januar sollen viele Stände des Hofer Wochenmarkt "vorgezogen" werden, erklärt die Stadt Hof auf ihrer Webseite. Sie befinden sich während der Wintermonaten rund um das Rathaus, sowie in der Ludwigstraße. Der Maxplatz, wo der Wochenmarkt üblicherweise stattfindet, sei für den Markt in den Wintermonaten schlichtweg zu groß, erklärt die Stadt. Denn im Winter bieten weniger Händler ihre Waren an, der Platz wird nicht voll.

Doch auch soll damit der Hofer Wochenmarkt aufgewertet werden - und das sei erst die erste von vielen Maßnahmen. Sobald der Markt im Frühling wieder wie gewohnt am Maxplatz stattfinden wird, kämen nach und nach weitere Schritte, die den Markt aufwerten und vereinfachen sollen.