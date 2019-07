Hofer Volksfest 2019:

Aufgrund der steigenden Brandgefahr bei hohen Temperaturen und Trockenheit hat die Stadt Hof das für ursprünglich Samstag, 27. Juli geplante Eröffnungsfeuerwerk zum diesjährigen Hofer Volksfest abgesagt. Dazu Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner: ?Wir bitten die vielen Fans der Hofer Volksfest-Feuerwerke um Verständnis für diese Entscheidung. Allerdings sehen wir trotz diverser Sicherheitsvorkehrungen in Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Hof eine Restgefahr, die wir nicht eingehen möchten. Die Feuer in der Umgebung haben gezeigt, dass mit der Brandlast auf noch nicht abgeernteten Feldern nicht zu spaßen ist. Wir gehen aber davon aus, dass das Abschlussfeuerwerk am 2. August wie geplant stattfinden kann - dann wahrscheinlich umso länger und sehenswerter.?



Bild: Andreas Rau

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof