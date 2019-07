Die Stadt Hof hat das für ursprünglich Samstag, 27. Juli geplante Eröffnungsfeuerwerk zum diesjährigen Hofer Volksfest abgesagt. Grund sind die steigende Brandgefahren bei den hohen Temperaturen und der Trockenheit.

Brandgefahr zu hoch: Stadt Hof sagt Eröffnungsfeuerwerk des Volksfests ab

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner bittet alle Fans des Feuerwerks um Entschuldigung. "Allerdings sehen wir trotz diverser Sicherheitsvorkehrungen in Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Hof eine Restgefahr, die wir nicht eingehen möchten". Besonders die Feuer der vergangenen Tage bereiteten der Stadt Hof Sorgen. So standen in Oberfranken am Vortag mehrere Wiesen und Felder in Flammen.In Mittelfranken brannte ebenfalls ein verdorrtes Getreidefeld.

Waldbrandgefahr in Franken steigt - Abschlussfeuerwerk soll trotzdem stattfinden

Und tatsächlich steigt die Waldbrand-Gefahr in Franken immer weiter: In vielen fränkischen Städten ist besondere Vorsicht geboten.Dr. Harald Fichtner gehe jedoch davon aus, dass das Abschlussfeuerwerk am 2. August wir geplant stattfinden kann- "dann wahrscheinlich umso länger und sehenswerter."

Auch die Veranstalter des bevorstehenden Annafests in Forchheim warnen schon jetzt ihre Besucher: Aufgrund der massiven Waldbrandgefahr ist das Rauchen nur im Bereich der Kellergaststätten und auf den geteerten Wegen des Festgeländes gestattet.