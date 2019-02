Hofer Nachtwächterführung

Am Abend mit einem echten Nachtwächter in Hof ? das ist ein unvergessliches Erlebnis für jeden! Gerne lässt man sich da in die Vergangenheit vor dem großen Hofer Stadtbrand im Jahr 1823 entführen und lauscht den Geschichten des Hofer Nachtwächters.

Immer wenn die Turmuhr zur vollen Stunde schlug, gab der Nachtwächter mit seinem Horn Signal und rief dann die Stunde aus ? zu jeder Stunde sang er ein anderes Lied. Der Bürger konnte sich beruhigt auf die andere Seite drehen, wusste er doch, der Nachtwächter hat ein Auge auf alle Gefahren. Doch war das Stundenlied nicht seine einzige Aufgabe: Er musste in den Straßen ein Auge auf Diebe haben, bei einem Brand und zwischen dem Türmer von St. Michaelis und der Büttelei vermitteln und auch die Pechpfannen anzünden.

Und nur, wenn alles in Ordnung war, durfte er diese um Mitternacht löschen und weiter seine Runden drehen - zur Sicherheit der Hofer Bürger. Unser Hofer Nachtwächter erzählt Ihnen von seinen Aufgaben, von den Vorkommnissen und Besonderheiten seiner Tätigkeit in Hof.

Termin: Freitag, 1. März 2019 um 20 Uhr

Treffpunkt ist das Hauptportal der St. Michaeliskirche, Maxplatz, 95028 Hof

Preis: 5,00 Euro/Person

Der Hofer Nachtwächter freut sich über eine Anmeldung.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Tourist-Information Hof, Ludwigstraße 24, 95028 Hof, Tel. 09281/815-7777

touristinfo@stadt-hof.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof