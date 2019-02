Hofer Innenstadt:

Vor kurzem wurden durch eine Fachjury die Gewinner eines Architektenwettbewerbes festgelegt, dessen Ziel es war, die bestmögliche Neu- und Umgestaltung des Scharniers zwischen Altstadt und Ludwig-, bzw. Karolinenstraße zu ermitteln. Die ersten drei Plätze werden nun im Bürgerzentrum der Stadt Hof zu den normalen Öffnungszeiten der Öffentlichkeit präsentiert.

Die endgültige Entscheidung darüber, welcher Entwurf ab 2020 baulich umgesetzt werden soll, fällt in der Sitzung des Hofer Stadtrates am 25. März 2019. Wir laden die interessierte Bürgerschaft herzlich ein, sich bis dorthin die Entwürfe selbst im Bürgerzentrum (Karolinenstr. 40) anzusehen.

Wie Ute Mühlbauer (Fachbereichsleiterin Stadtplanung der Stadt Hof) bekanntgab, fiel die Entscheidung der Fachjury, an der auch der Hofer Einzelhandel beteiligt war, vollkommen einstimmig aus. Der mit 15.000 EUR dotierte erste Preis ging demnach an das Nürnberger Landschaftsarchitekturbüro Adler & Olesch.

Dessen Geschäftsführer Ben Warnecke erläuterte nach einführenden Worten von Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner seine Gestaltungsideen eines zusammenhängenden Platzes zwischen Altstadt und Ludwigstraße. Dieser soll durch sogenannte ?Trittsteine?, also bauliche Inseln in Form von Fichtelgebirgsgranit Raum für Veranstaltungen, Aufenthalt, Gastronomie, Musik oder Bepflanzungen lassen. Besonders überzeugt hat die Jury der Vorschlag den Übergang der beiden Straßen durch beleuchtbare Elemente in der Luft auszugestalten. Der Kugelbrunnen bleibt demnach an seiner Stelle erhalten.

Nach der endgültigen Beschlussfassung durch den Hofer Stadtrat Ende März beginnt die Phase der Ausführungsplanung, in der insbesondere auch der Dialog über die genaue Ausführung mit Anwohnern und Geschäftsinhabern stattfinden wird.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof