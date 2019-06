Der ?Hofer Herbstmarkt? ist seit Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen in Hof. Letztes Jahr wurden 25.000 Besucher geschätzt. Am Wochenende 28./29.9.2019 findet der diesjährige ?Hofer Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag? statt. Der Markt erstreckt sich wie üblich vom Lorenzpark bis zum Rathaus über die gesamte Hofer Innenstadt. In der Altstadt und der Ludwigstraße werden eine Vielzahl von Firmen ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Hier wird es auch wieder mehrere Genußinseln mit lokalen und internationalen Spezialitäten und dem guten Hofer Bier geben. In der Poststraße werden sich am Sonntag ?Oldtimer-Autos? präsentieren. In der Karolinenstraße wird es an beiden Tagen den beliebten ?Straßen-Flohmarkt? geben. Und in der Lorenzstraße werden sich am Sonntag Künstler aus Hof und Umgebung vorstellen. Das bunte Rahmen-Programm am Sonntag wird in der Mitte des Marktes, am Kugelbrunnen, stattfinden.

Wer sich noch als Aussteller beteiligen möchte, kann sich noch bis 30.6.2019 beim Stadtmarketing Hof e.V. bewerben. Künstler, die sich am Sonntag, 29.9.2019 in der Lorenzstraße präsentieren möchten, oder Vereine und Musikgruppen, die sich am Rahmen-Programm beim Kugelbrunnen beteiligen möchten, sollten sich ebenfalls bis 30.6. beim Stadtmarketing melden. Weitere Informationen und Anmeldung für den ?Hofer Herbstmarkt 2019? bei Stadtmarketing Hof, Siegfried Krauß, Telefon 0170/9232774, siegfried.krauss@gmx.de



Foto: Jochen Bake

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof