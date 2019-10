Hof an der Saale vor 54 Minuten

Auszeichnung

Hofer Filmtage: Regisseur Lothar Herzog erhält Goldpreis für Tschernobyl-Drama

Der Hofer Goldpreis geht in diesem Jahr an den Regisseur Lothar Herzog. Dies teilten die Organisatoren der Hofer Filmtage am Samstagabend mit.