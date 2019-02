Hofer Bürgerfest am 25. Mai:

Am Samstag, den 25. Mai geht wieder das Hofer Bürgerfest gleich nach der Autoschau an den Start. Richtig gefeiert wird ab 19.00 Uhr mit einem Musik- und Rahmenprogramm, das Stimmung macht. Zahlreiche Hofer Vereine, Bürger- und Interessensgruppen, Straßengemeinschaften und Gastronomiebetriebe gestalten die einen Kilometer lange Partymeile.



Foto: Thomas Neumann

Von der Michaelis- bis zur Marienkirche sind am Samstagabend die Besucher zum Feiern eingeladen. In der Innenstadt kann man zwischen 19.00 Uhr bis Mitternacht an zahlreichen Stationen ein buntes Potpourri aus verschiedensten Musikrichtungen und künstlerischen Darbietungen erleben. Für jede Geschmackrichtung ist etwas dabei.

Alle, die sich am Bürgerfest beteiligen möchten, melden sich bitte beim

Stadtmarketing Hof e.V.

Ludwigstraße 24

95028 Hof

Telefon: +49 (9281) 815 7102

Fax: +49 (9281) 815 87 7102

E-Mail: veranstaltungen@stadtmarketing-hof.de

Web: www.stadtmarketing-hof.de

