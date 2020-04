Hof vor 1 Stunde

Ausgangsbeschränkungen

Zwei Männer umarmen sich – Oberfränkische Polizei leitet Bußgeldverfahren ein

In Hof haben sich mehrere junge Männer trotz geltender Ausgangsbeschränkungen in einem Park getroffen. Zwei von ihnen umarmten sich dabei in Gegenwart der Polizei. Den Freunden steht nun Ärger ins Haus.