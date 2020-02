Erneuter Brand in Hof: Zum zweiten Brand in dieser Woche kam es am Freitagabend (31. Januar 2020) in einer Jugendhilfeeinrichtung am Bahnhofsplatz in Hof, das teilte die Polizei mit. Bereits am vergangenen Dienstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand, in dem Haus mit zirka 40 Bewohnern ausrücken. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Feuern gibt, ist noch nicht geklärt.

Feuer in Hofer Jugendhilfeeinrichtung

Gegen 22.30 Uhr erreichte die Feuerwehr der Notruf: erneuter Brand in einem Gebäude der Jugendhilfe am Bahnhofsplatz. Ein Zimmer war in Brand geraten. Die Einsatzkräfte brachten alle Einwohner unverletzt in Sicherheit und löschten das Feuer schnell.