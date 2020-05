Hof vor 1 Stunde

Drogen

Oberfranken: Zugedröhnter Teenager kriegt Paranoia – und ruft Polizei zu Drogenparty

Nachdem ein junger Mann in Hof Drogen genommen hat, ist er in einen Verfolgungswahn verfallen. Vor lauter Angst rief er die Polizei und brachte so seine Freunde in Schwierigkeiten.