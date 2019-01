Hof an der Saale vor 7 Stunden

Feuer

Hof: Wohnhaus brennt - mindestens 50.000 Euro Schaden

In Hof ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Mindestens 50.000 Euro Schaden ist dadurch entstanden.