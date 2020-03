Totschlags-Prozess in Hof: Wegen gefährlicher Körperverletzung muss ein Mann für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis, erklärte ein Justizsprecher am Montag (23.03.2020) mit. Die Staatsanwaltschaft hatte eine nahezu doppelt so lange Haftstrafe gefordert.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Anfang September 2019 mit Sicherheitsschuhen mehrfach auf seine Frau eingetreten hatte. Auslöser war ein Streit. Die 34-Jährige wollte sich von ihm trennen. Die beiden sind nach muslimischem Recht verheiratet.

Als Zeugin Opfer wegzieht, tritt Täter nochmal zu

Der 35-Jährige würgte laut Gericht seine Frau, stieß sie in einer Einfahrt zu Boden und trat dann mehrfach auf ihren Kopf ein - mit Arbeitsschuhen samt Stahl verstärkter Sohle und Kappe. Selbst als ihn eine Zeugin mit aller Kraft wegzog, habe er noch einmal zugetreten.

Die Frau erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Schädelhirntrauma, mehrere Prellungen, Hautabschürfungen sowie Würgemale am Hals. Sie habe mehrere Wochen starke Schmerzen gehabt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

