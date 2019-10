In Hof rastete ein Mann nach einem Familienstreit in der Nacht von auf Montag (07.10.2019) komplett aus. Er warf sein fünfjähriges Kind auf den Boden. Außerdem verletzte er eine Polizistin und bespuckte und beleidigte weitere Beamte. Das berichtet die Polizei.

Hof: Anwohner bekommen lautstarken Streit mit - und rufen Polizei

Gegen 0.20 Uhr riefen Anwohner in der Leopoldstraße wegen eines lautstarken Streits beim Nachbarn die Polizei. Bereits im Treppenhaus konnten die Polizisten die Auseinandersetzung verfolgen. Daraufhin gingen die Beamten in die Wohnung und versuchten einzugreifen.

Polizei will schlichten - 35-Jähriger wirft Kind auf den Boden

Trotz aller Beruhigungsversuche ließ sich der 35-jährige Familienvater nicht beruhigen. Er warf sein fünfjähriges Kind auf den Boden und verletzte es leicht. Danach ging er auf eine Polizistin los und versuchte, an ihre Dienstwaffe zu gelangen. Dabei zog sich die Beamtin leichte Verletzungen am Arm zu.