Hof und Münchberg: Autos geraten in Brand

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ist in der der Henri-Marteau-Straße in Hof ein Auto in Brand geraten.

Es entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 4000 Euro, berichtet die Polizei. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

An Autohof Münchberg: Fahrzeug brennt aus

Beim Ausparken am Autohof in Münchberg ist am Samstagabend außerdem der Wagen eines 46-Jährigen in Brand geraten.

Zum Video "Welcher Feuerlöscher hilft bei welchem Brand? - Tipps zur Brandbekämpfung"

Wie die Polizei berichtet, parkte Mann aus Zell mit seinem Auto gerade rückwärts aus, als er einen lauten Schlag aus dem Motorraum vernahm. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Der gesamte Motorraum des Fahrzeugs brannte daraufhin aus. Zudem wurde noch ein daneben geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von fast 4000 Euro.