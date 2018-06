Hof: Transporter zu 90 Prozent überladen - zweites Fahrzeug muss drei Tonnen Eisenteile übernehmen

In einer gemeinsamen Aktion von Polizei und Zoll fand am Donnerstag, 21. Juni, eine Großkontrolle des Schwerlastverkehrs statt.68 Brummis, aber auch Kleintransporter wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. Die Polizisten mussten sieben inländische und 21 ausländische Fahrer beanstanden. 21 Mal gaben Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten Grund für eine Anzeigenaufnahme. Aber auch Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit und die vorschriftsmäßige Ladungssicherung mussten in vier Fällen geahndet werden.So zogen Beamte einen Transporter aus der Ukraine aus dem Verkehr, der um rund 90 Prozent überladen war. Denn statt den erlaubten 3,5 Tonnen wog der Transport über 6,5 Tonnen. Folge war hier eine sofortige Beendigung der Weiterfahrt und eine Verdoppelung des Bußgelds auf fünf Hundert Euro. Nun muss ein zweites Fahrzeug samt Fahrer anrücken und die überschüssigen 3 Tonnen Eisenteile übernehmen.Beiläufig ging den Beamten auch noch ein 49-jähriger Mann aus Polen ins Netz, der mit seinem Kleintransporter unterwegs war. Bei ihm war ein Haftbefehl offen, der dem Mann einige Wochen im Gefängnis eingebracht hätte. Ersatzweise konnte er aber seine Geldstrafe von acht Hundert Euro an Ort und Stelle berappen und als freier Mann die Fahrt fortsetzen.