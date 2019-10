Toter Mann liegt auf Dach in Hof (Saale): Am Montagmorgen (14.10.2019) wählte eine Mitarbeiterin einer Metzgerei in der Kreuzsteinstraße gegen 8.30 Uhr den Notruf, berichtet die Polizei. Die Frau hatte einen leblosen Körper auf einem Dach entdeckt.

Der Notarzt rückte an, konnte aber dem 59-Jährigen auf dem Dach nicht mehr helfen. Der Mann war tot. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 59-Jährige aus Hof für eine Firma im Einsatz. Auf dem Dach im Hinterhof arbeitete er an einem Klimagerät.

Beamte der Kripo haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, vieles deutet auf eine medizinische Ursache hin, so die Polizei.

In Oberfranken starb am Sonntagmittag ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall.

Erstmeldung: Großeinsatz am Montagmorgen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Morgen gegen 8.30 Uhr in die Hofer Altstadt ausgerückt.

Grund dafür war ein lebloser Mann, der auf einem Dach gefunden wurde. Dies bestätigte die Polizei gegenüber inFranken.de. Die Kripo ermittelt.